Dalmau destaca el papel de 3Cat para crear referentes femeninos en el preestreno de la serie 'LIA'

Preestreno de la serie 'LIA' de 3Cat - GOVERN

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacado el papel de 3Cat para generar referentes femeninos y en despertar vocaciones tecnológicas mediante contenidos audiovisuales de calidad en catalán, cuyas ideas se materializan en la nueva serie de 3Cat 'LIA'.

Dalmau, junto con el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, han asistido este martes al preestreno del nuevo proyecto audiovisual, en el que tanto la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital como la de Polítiques Difgitals han dotado al proyecto con 1,5 millones y 500.000 euros respectivamente, informa el Govern en un comunicado.

El rodaje se ha desarrollado en escenarios reales y emblemáticos como Montserrat y Barcelona, pero también en lugares que son referentes en el ámbito tecnológico y científico de Cataluña como el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallès.

Además, ha contado con el asesoramiento de científicas catalanas especialistas en robótica, bioinformática y satélites.

"Si queremos que las mujeres se incorporen plenamente al ámbito digital, deben poder verse reflejadas en estos proyectos e imaginarse liderando la innovación del futuro. No podemos permitirnos perder este talento. Por eso, el Govern está reimpulsando el Plan DonaTIC para impulsar más vocaciones, referentes y liderazgo femenino en el ámbito digital", ha concluido Dalmau.