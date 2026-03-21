Dalmau inaugura 8 viviendas públicas en el antiguo cuartel de Guardia Civil en Ciutadilla (Lleida)

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha participado junto al alcalde de Ciutadilla, Òscar Martínez, en la inauguración de 8 viviendas públicas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el municipio - GENERALITAT

LLEIDA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha participado junto al alcalde de Ciutadilla (Lleida), Òscar Martínez, en la inauguración de 8 viviendas públicas en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

Según ha explicado el Govern en un comunicado este sábado, las 8 viviendas cuentan con 50 metros cuadrados y dos habitaciones, y la actuación para habilitarlas ha tenido un coste de 489.500 euros, de los cuales la Generalitat ha aportado 334.000, mientras que el resto lo ha financiado la Diputació de Lleida y el consistorio.

Dalmau ha destacado que "uno de los principales retos" de Catalunya es la cohesión territorial y ha defendido que, para ello, es necesario dotar a los municipios rurales de servicios e inversiones, y ha dicho que el de Ciutadilla es un caso de éxito.

Por su parte, Martínez ha subrayado que "hacen falta estos proyectos en estos municipios porque este es un entorno en el que se puede vivir muy bien" y considera que la vivienda y los puestos de trabajo son primordiales para arraigar a la gente.

ADJUDICACIÓN A LO LARGO DE 2026

Este proyecto ha comportado la rehabilitación integral del antiguo cuartel y de las 8 viviendas que ya existían, una operación que ha sido posible mediante una modificación del planeamiento municipal, que ha otorgado el espacio a la calificación urbanística necesaria para uso residencial.

Las nuevas viviendas se han diseñado con criterios de eficiencia energética, funcionalidad y comodidad, adaptándose a las necesidades actuales con la voluntad de facilitar el acceso a la vivienda y el ayuntamiento prevé adjudicar estas viviendas a lo largo de este año para que se puedan ocupar lo antes posible.

HORNO Y MOLINO

Dalmau también ha visitado el antiguo molino de harina de Can Valls para conocer una iniciativa que ha permitido recuperar un obrador para el pueblo.

El nuevo horno de Ciutadilla lo gestiona la entidad Pont de Sucre, un proyecto de los pasteleros Adrià y Lydia procedentes de Lleida, donde cerraron su negocio anterior antes de instalarse en Ciutadilla.

El consistorio ha habilitado este obrador de pan en el antiguo molino de harina con una inversión de 147.000 euros a través de una ayuda del servicio de Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida.