Dalmau ofrece seguridad y "colaboración público-privada" a futuros centros de datos en Catalunya

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en el acto institucional del congreso DCD>Connect Southern Europe en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid - GOVERN

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, ha afirmado que Catalunya quiere liderar la transformación que supone acoger a centros de datos y ha reivindicado que el Govern trabaja para ofrecer "seguridad, agilidad y capacidad de colaboración públicoprivada" para facilitar la implementación de estas nuevas infraestructuras digitales.

Dalmau ha participado este jueves en el acto institucional del congreso DCD>Connect Southern Europe en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid, uno de los principales eventos sobre centros de datos en el sur de Europa, en que Catalunya y Portugal son los invitados, informa el Govern en un comunicado.

El conseller ha expuesto el proyecto del Ejecutivo de identificar iniciativas privadas potencialmente interesadas en implementar centros de datos, que ha permitido detectar una decena de proyectos para conseguir una potencia implementada de entre 300 y 500 MW progresivamente entre 2030 y 2035.

El Govern ha declarado estratégicos estos proyectos con tal de facilitar sus trámites y reducir las trabas burocráticas: "Alguien que quiere desarrollar un proyecto tan intensivo en capital no puede esperar", ha sostenido Dalmau.

Ha vinculado el despliegue de centros de datos a la transición energética y a la capacidad de Europa de aumentar su soberanía digital: "No habrá economía digital sin transición verde", y ha defendido facilitar la implementación de baterías y renovables en grandes infraestructuras digitales.