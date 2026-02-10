Dalmau pide "unidad catalana" a los grupos en el Parlament para defender la nueva financiación

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha pedido en el Parlament "la unidad catalana del conjunto de grupos de la Cámara" para defender el nuevo modelo de financiación acordado con ERC que, ha dicho, aportará 4.700 millones de euros que servirán para fortalecer los servicios públicos.

En su intervención este martes en el Parlament en el pleno monográfico propuesto por Junts sobre la crisis del ascensor social, ha defendido que Catalunya, con 8 millones de habitantes, no puede tener "las infraestructuras y los servicios públicos del país de los 6 millones", por lo que ha pedido un refuerzo de los servicios públicos.

También ha afirmado que la desigualdad en Catalunya sigue siendo demasiado alta, textualmente, aunque ha reivindicado que la economía catalana genera prosperidad, a la vez que ha alertado de que "no todas las formaciones políticas" defienden repartir la prosperidad, añadiendo que no se puede defender el ascensor social y, al mismo tiempo, recortar políticas sociales como el acceso a la vivienda, la educación y la sanidad.

"HUIR DE CATASTROFISMOS"

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, también ha defendido una nueva financiación para reforzar el estado del bienestar en Catalunya y, dirigiéndose a Junts, ha dicho: "Un pequeño 'spoiler', aunque contenta de escuchar sus propuestas, bajar los impuestos no reducirá la desigualdad y dejar sobre la mesa 4.700 millones de euros anuales" tampoco.

La consellera ha pedido "huir de catastrofismos y analizar la realidad con rigor y serenidad" para encontrar una política útil con medidas decididas y debatidas en el Parlament y ha apelado a la prosperidad compartida mediante las políticas sociales, no como gasto sino como inversión.

"Solo con estructuras bien fundamentadas de prosperidad compartida y de refuerzo del bienestar, Catalunya podrá aprovechar las grandes oportunidades de progreso, sea en nuevas tecnologías, en la irrupción de la inteligencia artificial y cómo cambiará el estado del bienestar sea con acuerdos comerciales o la llegada de población inmigrante", ha concluido.