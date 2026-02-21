Dalmau remarca que ERC es "imprescindible" para que Catalunya tenga Presupuestos

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha remarcado que ERC es "imprescindible" para que se aprueben Presupuestos en Catalunya para el año 2026 y ha señalado que el acuerdo con los Comuns no basta para sacar adelante las cuentas por lo que, ha añadido, es importante que ERC esté en la ecuación.

En una entrevista concedida a este sábado a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió este viernes con la recaudación del IRPF en Catalunya, condición impuesta por ERC para la aprobación de presupuestos y Dalmau ha dicho que esto "acabará pasando".

Preguntado por la postura de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que la actitud de colaboración entre el Govern y el Gobierno también es "una actitud de exigencia".

"Yo estoy convencido de que seremos capaces de encontrar la vía para cumplir los acuerdos", ha insistido, y ha pedido un ejercicio de generosidad para aprobar unas cuentas que considera necesarias para Catalunya después del acuerdo entre el Govern y los Comuns, del que ha destacado su importante para Catalunya.

"Nos dejaremos la piel, trabajaremos, cumpliremos los compromisos. Con los republicanos hemos cumplido todo lo que nos habíamos propuesto y tenemos que ser prudentes hasta que se pronuncien públicamente", ha sentenciado.

JUNTS

Preguntado por la relación del PSC con Junts ha dicho que el futuro de la legislatura pasa ahora por la "relación que hay después de los acuerdos de investidura con los Comuns y ERC", pero ha añadido que el Govern no puede cerrarse a pactos de país con Junts.

Así, ha lamentado que Junts no se integrara en el Pacte Nacional per la Llengua: "Son una formación política relevante, han hecho contribuciones importantes al país", ha destacado.

RODALIES

Sobre la situación de la red de Rodalies después del accidente que acabó con la muerte de un maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona) el pasado 20 de enero, ha explicado que "han sido días duros" no solo por este motivo sino también por la baja médica de Illa y las inundaciones en puntos del país que también dejaron un hombre muerto.

Asimismo ha esperado que pese a vivirse un momento complicado, espera que este haya servido para "asentar las bases de un punto de inflexión para arreglar de una vez por todas el sistema ferroviario del país".

Ha explicado que Illa ha sido informado de las decisiones durante su baja y ha defendido que "la seguridad siempre ha estado detrás" de las decisiones tomadas por el Govern.

Asimismo, ha defendido que la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido de "colaboración, alguien que se hacía cargo de la situación".