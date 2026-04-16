Dalmau, sobre las reuniones de Presupuestos con ERC: "Tengo la sensación de que se está avanzando"

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defendido la necesidad de que Catalunya cuente con unos nuevos Presupuestos para 2026, tras el fracaso en el primer intento del Govern para aprobar las cuentas, y ha afirmado que hay avances en las negociaciones con ERC: "Tengo la sensación de que se está avanzando".

En una entrevista este jueves en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, ha dicho que la sintonía con los republicanos es positiva, pero que se requiere de discreción, y ha dicho que están trabajando en varias carpetas, una de las cuales es el "despliegue del acuerdo de financiación", en referencia al IRPF, pero no es la única.

Ha dicho desconocer si se va a convocar pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que apruebe el nuevo modelo pactado entre el Gobierno y ERC, y sobre el IRPF, ha dicho que hay elementos complicados, pero que están "abordando otras cuestiones, que afectan a la vivienda, a las infraestructuras y al modelo social del país".

AUTORITAT AEROPORTUÀRIA DE CATALUNYA

Sobre la participación de la Generalitat en la gobernanza de los aeropuertos estatales, cuestión en la que el presidente, Salvador Illa, anticipó que habrá avances de forma bastante inmediata, ha dicho que el Ejecutivo catalán quiere "explorar fórmulas para participar en la estrategia y la gobernanza", que no ha querido concretar.

Preguntado por si el modelo que busca Catalunya es el que ha pactado el Gobierno Vasco, ha dicho que Euskadi "ha encontrado su camino", del que se ha de estudiar su evolución, y que la Generalitat apuesta por participar en la gobernanza a través de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC).

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Dalmau se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes iniciado esta semana por el Gobierno; ha celebrado la decisión, aunque ha apuntado que supone algunos retos concretos para Catalunya: "Mantener nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua".

Para ello, ha avanzado que el Govern impulsará más plazas y recursos para el aprendizaje del catalán, medida que estará en marcha "los próximos días", aunque no ha concretado la cantidad extra de plazas que plantean crear.

INCENTIVOS A LOS CAP

Dalmau asume ahora las funciones de la consellera de Salud, Olga Pané, por su baja médica, y ha justificado la retirada de los incentivos a los centros de atención primaria (CAP) sobre la concesión de bajas laborales: "Como han generado confusión y ha habido parte de rechazo, lo hemos modificado", y ha asegurado que el Govern ha defendido siempre que las bajas se deben dar y retirar bajo criterio médico.

Sin embargo, ha admitido que en Catalunya hay un problema en los tiempos de espera de las pruebas diagnósticas: "Lo que no podemos tener es que a una persona que se ha fracturado un hueso, tardemos mucho en realizarle la prueba diagnóstica. Y debemos ser capaces de encontrar los mecanismos para acelerar las pruebas diagnósticas".