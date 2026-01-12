Dalmau tiende la mano a Junts para lograr su apoyo a la nueva financiación: "Estamos abiertos"

Archivo - El conseller de la Presidencia de la Generalitat Albert Dalmau Miranda en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha manifestado este lunes la actitud del Govern de mano tendida para lograr el apoyo de Junts a la nueva financiación acordada entre ERC y el PSOE: "Estamos abiertos".

"No nos hemos guardado nada porque lo hemos tenido que poner todo encima de la mesa para que este nuevo modelo saliera adelante, pero estamos abiertos. Nuestra actitud siempre es constructiva y de mano tendida. El país necesita a todo el mundo", ha destacado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Tras priorizar la importancia de llegar a acuerdos, ha considerado legítimo que Junts defienda el concierto económico constatado y, en paralelo, no obstaculizar la posibilidad de que Catalunya disponga de 4.700 millones de euros más.

"No es una cruzada contra Junts", ha subrayado Dalmau, que cree que aún queda tiempo para la tramitación parlamentaria.

También ha manifestado que desearía que el PP apoyara la nueva financiación porque, a su juicio, el modelo es positivo para comunidades "históricamente infrafinanciadas" de los populares como la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Murcia.

Además, ha emplazado a leer el acuerdo para comprender que no se trata de un concierto económico: "Esto lo sabe todo el mundo. Es obvio".

Lo que se acordó y se ha pactado, según Dalmau, es un "sistema de financiación singular" para Catalunya que aporta 4.700 millones de euros más y con el que se respetará la ordinalidad.