Damm, Puig, Mecalux o Ferrer, presentes en el Inbonis Rating de 'midcaps' con grado de inversión

Acto de presentación de la lista - INBONIS RATING

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inbonis Rating ha presentado este miércoles una lista de 20 empresas catalanas consideradas 'midcaps' con grado de inversión --'BBB-' o superior, entre las que están Damm, Puig, Mecalux o Ferrer, informa en un comunicado.

El objetivo de la lista es "dar mayor visibilidad a su calidad crediticia ante bancos, inversores, empresas e instituciones públicas".

El listado se divide en seis grandes grupos: Industria y materiales, con Mecalux, Alsina, Molins, Miquel y Costas, IQV, Safic-Alcan, Dallant y Lucta; Salud y ciencias de la vida, con Ferrer, Hipra, Esteve e IPD, y Alimentación y bebidas, con Lipsa, Noel, Frutas Espax y Damm.

También Belleza y cuidado personal, con Puig; Sector inmobiliario, con Núñez y Navarro, a través de Josel, y Otros servicios, con Cobega Invest y CATT.

La empresa ha explicado que las "empresas seleccionadas reflejan la diversidad del tejido empresarial catalán" y que la voluntad es trasladar sus capacidades a un lenguaje financiero que se entienda más allá de sus relaciones bancarias habituales.