Dan*na inicia la producción industrial de su bioplástico PLH bajo patente mundial.

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de bioingeniería Dan*na, con sede en el Parque Científico de Barcelona (PCB) y especializada en biomateriales, ha iniciado la producción industrial de su bioplástico PLH, un copoliéster patentado a nivel mundial que combina sostenibilidad y alto rendimiento, informa en un comunicado este martes.

Tras cerrar una ronda de financiación superior al millón de euros a finales de 2024, la compañía ha validado el escalado industrial para fabricar 300 toneladas anuales de PLH junto a un socio industrial en el parque químico Chempark de Leverkusen (Alemania), a fin de entrar en el mercado del consumo y de la electrónica en 2026.

En 2023, Dan*na obtuvo la patente internacional del PLH, un copoliéster biobasado único que ha demostrado excelentes propiedades mecánicas y térmicas con una mayor capacidad de aislamiento eléctrico que los polímeros convencionales derivados del petróleo, como el polipropileno (PP) y el polietileno (PE).

Según la compañía, esto lo posiciona como "una alternativa competitiva, también desde el punto de vista económico, en mercados donde los bioplásticos tradicionales no pueden competir", al tiempo que, a diferencia de los termoestables tradicionales, genera hasta un 75% menos de emisiones de CO2.

Asimismo, el PLH es un plástico totalmente biodegradable que sigue un proceso de degradación natural en compuestos ecológicos.