Daurella (Cobega) y Serra (Occident), los más ricos de Catalunya en 2026, según Forbes

Archivo - La presidenta de Coca-Cola European Partners y de Cobega, Sol Daurella. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) y de Cobega, Sol Daurella Comadrán, y el presidente del Grupo Catalana Occidente, José María Serra Farré, se han situado como las dos grandes fortunas de Catalunya, según la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España, informa en un comunicado este martes.

Daurella encabeza la lista de fortunas catalanas en la posición 11, con un patrimonio de 3.500 millones de euros en 2026, 600 millones más que el año anterior, mientras que Serra ocupa la posición 17, con una fortuna de 2.900 millones de euros.

Otros catalanes presentes en el ránking son el accionista de Puig Brands y consejero de Fluidra, Manuel Puig Rocha, en el puesto 20 con un patrimonio de 2.100 millones de euros; el presidente de Nortia Capital, Manuel Lao Hernández, en el puesto 24 con 1.900 millones, y los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, de Laboratorios Almirall, en los puestos 36 y 38, respectivamente, y un patrimonio conjunto de 2.900 millones de euros.

También están en la lista otros miembros de la familia Daurella, a través de Carmen Daurella Aguilera, en el puesto 23 con 1.900 millones; Alfonso Líbano Daurella, en el 67 con 850 millones; Pilar Líbano Daurella, con 640 millones, y Mercedes Daurella Aguilera, con un total de 600 millones, y de la familia Serra, con Josefa y Assumpta Serra, en el puesto 42, con 1.400 millones.

Forbes España ha destacado el posicionamiento de Catalunya en el ránking, siendo el segundo territorio con mayor presencia, 26 personas, y un patrimonio conjunto de 33.040 millones de euros.