Davante participa esta semana en el 'Tour del Talento' de la Fundación Princesa de Girona

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Davante participa esta semana en el 'Tour del Talento 2026' de la Fundación Princesa de Girona, promoviendo actividades para potenciar las capacidades profesionales de jóvenes y fortalecer su inserción laboral "en un contexto de altos retos formativos y productivos".

La compañía dedicada a formación para el empleo en España ha movilizado a más de 100 alumnos y docentes de sus centros de Barcelona para participar en los principales espacios del Tour, del 2 al 6 de febrero en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), informa este miércoles en un comunicado.

También ha participado en el 'Congress Fest' (evento central del Tour), tanto en la sesión matinal como en el encuentro institucional de la tarde del martes, con la presencia del rey Felipe VI.

DAVANTE SESSIONS

La compañía ha organizado además las Davante Sessions, con la charla 'Cómo construir la arquitectura de tu vida', celebrada en su centro de Formación Abierta y replicada después en el centro de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En estas charlas se ha ofrecido a los jóvenes herramientas prácticas para reflexionar sobre su futuro profesional y tomar decisiones según sus objetivos personales y laborales.

La participación de Davante en el Tour se ha completado con la presencia en la Feria de Empleo y la promoción de la asistencia del alumnado a otras charlas y actividades de orientación laboral.