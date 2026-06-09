David Bondia y Gemma Calvet apuestan por una Sindicatura de Barcelona que presione en vivienda

Calvet y Bondia durante el debate - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, y la abogada y consultora Gemma Calvet, son los dos candidatos a las elecciones a la Sindicatura de Greuges de la capital catalana para los próximos 5 años y han apostado este martes por una institución que ayude a solucionar el problema del acceso a la vivienda.

Lo han hecho durante el primer debate entre candidatos a la defensoría de los barceloneses en un acto en el Ayuntamiento de Barcelona y que ha moderado el periodista Dani Clavero.

Han coincidido en el diagnóstico en esta materia, pero han propuesto distintos caminos, como el caso de Calvet, quien ha subrayado la necesidad de escuchar al Observatori de l'Habitatge de Barcelona en sus consejos, así como aplicar el código civil catalán "que tiene modalidades de vivienda que no se están aplicando".

Por su parte, Bondia ha incidido en el poco peso de la vivienda asequible en la ciudad, un hecho que dificulta la emancipación de los jóvenes, a la vez que ha propuesto reforzar la prevención ante la pérdida de vivienda, mejorar la coordinación con servicios sociales, aumentar la producción de vivienda pública, agilizar la ejecución del planeamiento urbanístico y digitalizar estos procesos.

En cuanto a turismo, han coincidido en el exceso de licencias de viviendas de este tipo, en lo que Bondia ha reclamado que desde la sindicatura se posicionan cuando el turismo afecta a derechos de ciudad, mientras que Calvet aboga por un equilibrio con el sector hotelero.

SINHOGARISMO

Otra de las cuestiones a las que han dado importancia ha sido el sinhogarismo en Barcelona, sobre lo que la abogada ha afirmado no creer en "soluciones mágicas ni nada que lleve la palabra cero".

En esta línea, ha remarcado que su convicción se basa en la ley sobre sinhogarismo para garantizar los derechos de estas personas que se está tramitando en el Parlament que contempla el derecho al empadronamiento, la prohibición de multas por mendicidad y la obligación de dar recursos básicos en la calle por parte de las administraciones.

En cambio, el actual Síndic ha enfatizado en que "ya no hacen falta más debates sobre el tema", sino que ha reclamado más planes prácticos y soluciones, por lo que presentaron una propuesta al Ayuntamiento.

"Pedimos trabajo conjunto desde el sector público, el social y el económico. Por ello hemos convocado reuniones con entidades como Cáritas o Arrels en las que también asistieron Pimec y Fundació la Caixa en una propuesta que pasa por crear dependencias y no trabajar en emergencias, sino una solución habitacional", ha argumentado.

REGULARIZACIÓN Y MODELO DE SÍNDIC

Los candidatos han coincidido en celebrar el proceso de regularización de migrantes extraordinario por la importancia de incorporar estas personas a la sociedad.

Bondia ha recalcado la necesidad que el Ayuntamiento de Barcelona ofrezca los recursos necesarios para que las personas se puedan acoger a ella y Calvet ha considerado necesario "ordenar" este cajón que estaba desordenado porque muchas personas trabajadoras sin papeles estaban en el mercado de trabajo igualmente.

En lo que se refiere al modelo de la institución, la abogada ha reclamado una mayor transparencia en la web oficial de la Sindicatura y que se refuerce el seguimiento de las recomendaciones que hace para asegurar su implementación: "Propongo que sea útil y eficaz, que aproveche los diagnósticos que ya se han hecho".

El actual Síndic, ha defendido que la institución ya es transparente en su web y en la del consistorio y ha asegurado que su proyecto "no está para hacer gobierno ni política, sino para hacer mejor la vida de las personas provocando reacciones de la ciudad antes que tener que intervenir", tras remarcar su experiencia los últimos 5 años para dar continuidad al proyecto.

LAS ELECCIONES

El proceso para elegir uno de los candidatos comenzó el 1 de junio, cuando se abrió la votación a la ciudadanía no vinculante hasta el 30 de junio para que elijan al representante.

Después de cerrar esta votación, será el pleno municipal el que elija al Síndic con una mayoría de dos tercios, tras haber estudiado el informe municipal sobre el proceso hasta entonces, y "presumiblemente" se decidirá en septiembre y el nombramiento formal se hará en noviembre, según informó el Ayuntamiento unas semanas atrás.