David Martínez anuncia que aceptará la nueva oferta de BBVA para sus acciones de Banco Sabadell

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero dominical de Banco Sabadell David Martínez ha anunciado que aceptará la nueva oferta realizada por BBVA sobre la entidad catalana, según aparece en el informe aprobado por el Consejo de Administración de Banco Sabadell, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

El Consejo ha rechazado con todos los votos a favor salvo el de Martínez la nueva oferta, que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, al considerar que "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas".

Sin embargo, Martínez, que controla el 3,86% del capital social del banco, ha manifestado que "en las circunstancias actuales y en base a la información de la que dispone, tienen intención de aceptar la oferta".

"He decidido participar en la oferta presentada por BBVA porque considero que la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva", ha dicho Martínez.

"Se ha prestado una enorme atención al precio de la oferta; en mis consideraciones, este factor es secundario a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades en el largo plazo. Igualmente, estimo que la interferencia política ejercida ha afectado negativamente a la contraprestación de esta oferta", ha añadido