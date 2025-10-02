David Nel·lo y Llorenç Capdevila, premios El Vaixell de Vapor y Gran Angular 2025

Se entregarán el 9 de octubre en Barcelona

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Nel·lo ha ganado el 41 Premi El Vaixell de Vapor con 'Tot sol a la ciutat' y Llorenç Capdevila el 35 Premi Gran Angular con 'El Jim i la Janis', informa este jueves la editorial Cruïlla en un comunicado.

Ambas obras, dotadas económicamente con 11.000 euros cada una y que han salido este jueves a la venta, serán reconocidas en la gala de los Premis Cruïlla que se celebrará el próximo 9 de octubre en la Fàbrica Moritz de Barcelona.

La directora ejecutiva de Cruïlla, Anna Pauner, ha asegurado que la dos historias sumergen "en un mundo de fantasía y aventura": 'El Jim i la Janis' es una novela ambientada en los años 70 que reflexiona sobre la amistad, ausencias familiares y el sentido de la vida, y 'Tot sol a la ciutat' narra las aventuras de un niño por una Barcelona solitaria al estilo Robinson Crusoe".

EL VAIXELL DE VAPOR

El jurado del Premi El Vaixell de Vapor 2025 de literatura infantil ha escogido 'Tot sol a la ciutat' de Dani Nel·lo por ser una historia "bien trenzada sobre un niño que sobrevive en una Barcelona desierta", con un ritmo narrativo ágil y una trama atractiva llena de misterio.

Su protagonista Dante se despierta un día y ve que la ciudad está desierta y sus habitantes flotan dentro de unas burbujas gigantes que han aparecido en todas las plazas.

Nel·lo (Barcelona, 1959) es escritor, traductor y músico flautista y debutó en 1994 con 'L'Albert i els menjabrossa', que ganó el Premi El Vaixell de Vapor, y ha seguido con una trayectoria en la que ha ganado galardones como el Edebé de literatura infantil, el Prudenci Bertrana y el Sant Jordi de novela.

GRAN ANGULAR

El jurado del Premi Gran Angular 2025 de literatura juvenil ha otorgado el galardón a 'Jim i la Janis' de Llorenç Capdevila por ser "una obra amable que sabe unir la nostalgia de un pasado lleno de momentos especiales y la esperanza de saber que todo el mundo puede vivir una historia de amor auténtico" y ha destacado su lenguaje equilibrado que usa el género epistolar y la música.

Mitus ve como su verano sufre un cambio de planes con el ictus de su tío Jaume, al cual irá descubriendo y se adentrará en su casa, donde hallará una habitación secreta y una carta que no se ha enviado nunca.

Capdevila (Alpicat, 1969) es escritor y profesor de lengua en un instituto de Santpedor, y ha publicado obras como 'Racó de món', 'El color del crepuscle', 'O rei o res!' y 'Ànima de llop'.