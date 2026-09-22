David Szalay aborda el deseo y la fisicidad en la novela 'La carne': "Primero somos cuerpo"

El escritor David Szalay presenta en Barcelona la novela ganadora del Booker 'La carne' - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor anglohúngaro David Szalay ha publicado en castellano y catalán 'La carne', novela con la que ganó el Premio Booker 2025, un friso por la Europa de las última décadas en la que aborda temas como el deseo, la masculinidad, la fisicidad, las diferencias sociales o la inmigración: "Primero somos cuerpo y luego todo lo demás".

En un encuentro con medios en Barcelona, Szalay ha explicado que la fisicidad y la carnalidad atraviesan toda la novela a través de su protagonista István, pero que espera que la parte "emocional e intelectual también rezume" en la obra.

'La carne', publicado en castellano por Feltrinelli y en catalán por Amsterdam, resigue la vida de István desde que es un adolescente en un pueblo de Hungría hasta que se convierte en multimillonario en Londres, un personaje indescifrable que transita impasible por la existencia en una Europa globalizada.

Szalay ha asegurado que a lo largo de la novela evita definir al protagonista y se produce una falta de "información explícita" a través de elipsis temporales y silencios para que sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones.

Uno de los temas sobre los que pivota la novela es la masculinidad, aunque Szalay ha querido dejar claro que "no trata sobre todo" de ella ni en exclusiva, sino que aborda cuestiones como el deseo, la construcción de Europa o las diferencias de clase de una forma latente a través de la peripecia del protagonista.

Szalay ha explicado que quería reseguir al protagonista durante décadas para hacer una "fotografía de Europa y algunos acontecimientos clave", así como el fenómeno de viajar del este de Europa a la occidental para plasmar las diferencias.

Con unos diálogos afilados y minimalistas, Szalay ha asegurado que ha intentado dotarlos de mayor realismo del que habitualmente se da en las novelas, "muy cercanos a cómo se habla", y que en el libro son clave para intentar descifrar al protagonista.

INCOMODIDAD

Ha subrayado que el libro está pleno de fisicidad de una forma consciente porque ello le permitía alejarse de conceptos e ideas abstractas, y que entiende que el lector pueda sentir "incomodidad" con el protagonista, una meta que cualquier arte busca conseguir con un cierto equilibrio.

"La incomodidad es correcta, está bien, pero si la perturbación es excesiva se puede perder la conexión humana con el personaje", ha dicho Szalay, para quien la incomodidad viene provocada por la ambigüedad permanente en muchas decisiones o situaciones en el libro.

Preguntado por cómo digirió el Premio Booker, ha explicado que lleva meses viajando presentando el libro y que no es consciente de la "presunta espada de Damocles" a la hora de encarar su próximo proyecto.

ADAPTACIÓN AUDIOVISUAL

Un libro que ya comenzó a pergeñar antes de la concesión del Booker --un premio que él creía que no iban a conceder a una novela llamada 'La carne'-- y que aborda temas similares, pero que lo hace con un "tono diferente" y más comedia, como en libros anteriores suyos.

Szalay ha subrayado que está trabajando en un guión de 'La carne' para su adaptación audiovisual, aunque es un proyecto que está en fase inicial y que habrá que esperar si puede ser un filme en los próximos años, con la voluntad de que cada parte se ruede en el lenguaje del país en el que ocurre la acción.

El editor de Feltrinelli, José Hamad, ha asegurado que 'La carne' es una "gran novela sobre el silencio masculino" que aborda diversos temas y puede ser leída desde distintos lugares como ocurre con los clásicos.