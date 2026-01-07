David Uclés: "Me gustaría que el resto de la península pudiera redescubrir" la literatura catalana

El escritor David Uclés gana el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas' durante la ceremonia del 82º Premio Nadal de novela y el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán, en el Hotel Palace, a 6 de enero de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor andaluz David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas', situada en Barcelona y en la que aparecen escritores e intelectuales relacionados con la ciudad, ha asegurado que en el proceso de elaboración de la novela ha descubierto escritores de la literatura catalana: "Me gustaría que el resto de la península pudiera redescubrir estos autores".

En rueda de prensa este martes tras la concesión del premio, ha asegurado que para la novela leyó mucha literatura catalana que no conocía de primera mano, y ha dicho que ha quedado fascinado con 'La mort i la primavera', de Mercè Rodoreda, los cuentos de Pere Calders, los ensayos de Montserrat Roig u obras como 'El mar' de Blai Bonet.

"Rodoreda es mi escritora favorita del siglo XX de la península", ha asegurado Uclés, quien cuando ha recibido el premio ha dicho que la novela es una carta de amor a Barcelona.

En la novela 'La ciudad de las luces muertes' la ciudad de Barcelona se sume en la oscuridad por causas desconocidas y vuelven a la vida intelectuales relacionados con la ciudad y las arquitecturas barcelonesas que ya no existen en la que "los tiempos se entremezclan".

Ha afirmado que a la hora de encarar el proyecto ha querido conocer Barcelona "desde cero y hacerse con la ciudad", y ha subrayado la riqueza contemporánea y el encuentro de culturas de la ciudad en la que ha asegurado que se siente como en su casa.

El autor de la exitosa 'La península de las casas vacías' ha explicado que la novela empieza con Carmen Laforet en la posguerra, pero que por ella pasan un centenar de personas "de todas las épocas de forma muy kafkiana".

Por ella aparecen, además de Laforet, Ana María Matute, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Freddie Mercury, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Fernando el Católico y durante "un segundo" Rosalía.

REALISMO MÁGICO

Como en sus anteriores novelas, vuelve a aparecer el realismo mágico, pero ha dicho que la obra es un poco "más onírica" que 'La península de las casas vacías'.

Uclés ha dicho que la novela ofrece "muchas lecturas", y ha afirmado que la novela no deja un poso amargo.

Preguntado sobre el cambio de editorial que supone esta novela tras publicar en Siruela 'La península de las casas vacías', ha dicho que seguirá trabajando con el sello hasta que el libro no produzca interés y que son su familia, y ha añadido que "cada obra tiene su lugar y su momento".

Por otra parte, ha considerado "curiosa la coincidencia espacio-temporal" entre la oscuridad en la que sumerge a Barcelona en la novela y el apagón que azotó a España el pasado mes de abril.

Uclés se ha impuesto en una edición del Premio Nadal que había recibido un récord de 1.207 originales reflejando una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados, y Destino publicará la novela el 4 de febrero.