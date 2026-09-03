David Vallvé, nuevo director del Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida)

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante el plenario del Consell Rector del Idapa. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Rector del Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) ha escogido a David Vallvé como nuevo director para la entidad en sustitución a Amàlia Sanz, informa la Conselleria de Territorio en un comunicado este jueves.

Vallvé, licenciado en Biología por la Universitat de Barcelona, ha ejercido como director del Servei d'Esports del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell (LLeida) durante los últimos 20 años, y desde 2024 actuaba como adjunto a la alcaldía con tareas de organización de eventos y de gestión municipal.

Sobre el nombramiento, que debe ser aprobado también por el Consell Executiu del Idapa, la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que es una "nueva etapa" para impulsar la preservación de los paisajes y proyectos estratégicos del Alt Pirineu y Aran.

"El perfil gerencial y de gestor de proyectos de Vallvé parece el adecuado para afrontar esta nueva etapa, con retos como la vivienda y la mejora de la movilidad que son dos de las cuestiones que se ponen sobre la mesa como necesidades del territorio en su conjunto", ha añadido.

El Idapa, un organismo autónomo de la Generalitat y adscrito a la Conselleria de Territorio, fue creado como una herramienta para impulsar el progreso socioeconómico de las comarcas del Alt Pirineu y Aran.