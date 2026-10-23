El debate educativo en Catalunya girará en torno a la inclusiva, el profesorado y las familias

La consellera de Educación, Esther Niubó, y el presidente del Consell d'Educació de Catalunya (CEC), Joan Manuel del Pozo, durante una reunión sobre el sistema educativo catalán, a 23 de octubre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El debate educativo encargado al Consell d'Educació de Catalunya (CEC) tendrá como ejes la inclusión y no segregación, la profesionalidad docente, la corresponsabilidad de las familias, la gobernanza, y la corresponsabilidad de los ayuntamientos y descentralización, con la previsión de presentar unas conclusiones en abril.

Lo ha explicado este viernes el presidente del CEC, Joan Manuel del Pozo, tras reunirse junto a la consellera de Educación, Esther Niubó, con representantes de PSC, ERC, Junts, Comuns, CUP y AC (el PP no ha podido asistir y Vox no participa en los trabajos).

Del Pozo ha explicado que hasta Navidad habrá una primera fase de escucha "muy territorializada", en espacios de los 12 servicios territoriales, en el que se establecerán en cada uno de ellos 4 grupos por sectores: docentes, padres, alumnos y direcciones.

DOS FASES DE DELIBERACIÓN

Tras esta primera fase de deliberación en enero y febrero, se iniciará una segunda de deliberación en la que se reducirán los territorios a 6: en Barcelona habrá 5 grupos en los que cada uno debatirá uno de los ámbitos, y en los otros 5 territorios, se debatirá uno de los temas.

Del Pozo ha confiado que en abril haya unas conclusiones tras este proceso que puedan "fundamentar un pacto de estabilidad educativa", y ha dicho que los partidos presentes en la reunión han tenido una actitud positiva, pero ha señalado que no participarán en la fase de debate.