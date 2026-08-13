Decathlon abre tres nuevas tiendas en Barcelona y Cornellà

Una tienda de la cadena Decathlon - DECATHLON

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decathlon abre tres nuevas tiendas en la provincia de Barcelona, en el marco de su estrategia de expansión en este territorio: Decathlon City Consell de Cent (Barcelona) y Decathlon City Splau (Cornellà de Llobregat), ambas en agosto, y Decathlon City Sants (Barcelona), en septiembre.

Con estas tres aperturas, Decathlon "incorpora más de 1.800 m2 de superficie comercial deportiva repartidos entre los municipios de Barcelona y Cornellà", informa en un comunicado este jueves.

De este modo, la marca multideporte mundial alcanza los 20 establecimientos en la provincia de Barcelona "además de reforzar su posición como referente dentro del ecosistema deportivo de Catalunya con 30 tiendas".