Una decena de poblaciones catalanas supera los 40 grados, con máxima en Anglès (Girona) de 42,4

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press
GIRONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una decena de poblaciones catalanas han superado este miércoles los 40 grados en pleno episodio de calor, con Anglès registrando 42,4 grados como la temperatura máxima, según datos del Meteocat recogidos por Europa Press.
Tras Anglès, se sitúan Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), con 41,9; Vacarisses (Barcelona), con 41,8; Vinebre (Tarragona), con 41,6; Horta de Sant Joan (Tarragona), con 40,9, y Olot (Girona), con 40,9.
Completan la decena de poblaciones por encima de los 40 grados Fornells de la Selva (Girona), con 40,8; Santa Coloma de Farners (Girona), con 40,8; Ascó (Tarragona), con 40,6; El Masroig (Tarragona), con 40,6; Els Hostalets de Pierola (Barcelona), con 40,2, y Benissanet (Tarragona), con 40,2.