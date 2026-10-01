Decenas de jóvenes encapuchados queman contenedores tras la manifestación del 1-O en Barcelona

Momento en el que se está quemando un contenedor tras la manifestación del 1-O en Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de jóvenes encapuchados han quemado este jueves por la noche contenedores en varios puntos de la plaza Urquinaona con Ronda Sant Pere y de la calle Pau Claris con Casp al finalizar la manifestación por el 9 aniversario del 1-O en Barcelona.

Según informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado, ha sido sobre las 20.35 horas, cuando un grupo de personas han comenzado a mover contenedores al centro de la calzada y a quemarlos en varios puntos y cruces de estas calles, así como a hacer lanzamientos a la línea policial.

Señalan que en estos momentos, "y después de volver a hacer avisos a través de los dispositivos acústicos", se ha iniciado una intervención policial, aunque no se ha hecho uso de defensa, dicen, para dispersar a los manifestantes que estaban causando altercados, y así facilitar el acceso a los Bombers para apagar el fuego.