La declaración del Mondiacult de Barcelona aboga por conseguir un ODS específico para la cultura

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La declaración de los ministros y autoridades responsables de Cultura de los estados miembros de la Unesco, reunidos en Barcelona en la conferencia Mondiacult, aprobada en la sesión de clausura por unanimidad, quiere que en el futuro marco de desarrollo de la agenda post 2030 la cultura tenga un ODS específico "por derecho propio".

En la ceremonia de clausura, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado convencido de conseguir ese ODS específico para la cultura: "Lo vamos a conseguir", ha asegurado.

Un anhelo al que también se ha sumado la directora general de la Unesco, Audrey Auzoulay: "Espero de todo corazón que el objetivo específico en la agenda post 2030 de la comunidad internacional. Tendría que ser algo que ya existiera", ha afirmado.

En la declaración, los ministros han reafirmado su "compromiso colectivo de anclar firmemente la cultura como componente y pilar de un desarrollo justo, pacífico y sostenible", así como el derecho a participar en la vida cultural.

Los ministros han remarcado el derecho a participar en la vida cultural como un derecho humano, inherente a la dignidad y la identidad, y han señalado la cultura como contribuyente al pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la construcción de paz y al crecimiento económico inclusivo.

Han sostenido que la cultura es un bien público mundial, cuyo poder transformador debe ser "plenamente movilizado" para hacer frente a los desafíos actuales y construir sociedad más justas, equitativas, pacíficas, interculturales, inclusivas y sostenibles.

La declaración quiere ser una base común para la "acción colectiva" a favor de integrar la cultura en el marco de desarrollo sostenible post 2030 de las Naciones Unidas.