Declaran cinco de los 11 investigados por un corte de vías de FGC en Sant Cugat

Publicado 08/05/2019 13:00:43 CET

Uno es un periodista que cubría la protesta y tres son menores

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los 11 investigados por desórdenes públicos por el corte de vías de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) durante la huelga general del pasado 21 de febrero han declarado este miércoles ante la jueza del Juzgado de Instrucción 7 de Rubí.

Así lo ha explicado a los medios el periodista de 'El Cugatenc', Jordi Pascual, que también está investigado en este caso cuando cubría la protesta, y ha asegurado que se trata de "un ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información" y que su declaración ha sido breve, ya que en la primera pregunta ha relatado que informaba sobre el suceso y así lo ha corroborado con las noticias publicadas.

Por esta razón, ha indicado que espera que "no tenga mucho recorrido" judicial, ha cargado contra la actuación de los Mossos y ha cuestionado que no sea un hecho tan casual y que quizás sea un motivo de presión para que los profesionales de información no puedan estar en algunos lugares haciendo su trabajo.

Pascual ha sido uno de los cinco que ha asistido a la cita, tres no se han presentado y los otros tres restantes eran menores.

IDENTIFICADO Y ACUSADO SIN ESTAR EN LA PROTESTA

De los cinco que han comparecido ante la jueza, dos han asegurado que no estaban en la protesta de las vías, tal y como ha señalado el acusado Jordi Borralleres.

"Volvíamos de Barcelona y no vimos el corte" y una vez fuera del tren los agentes les identificaron de forma protocolaria, ha asegurado.

Borralleres ha tachado su acusación, así como la de chica que también figura como investigada y viajaba con él, de "injusta y arbitraria".

Cerca de un centenar de personas, según los mismos organizadores, se han concentrado a las puertas de las dependencias judiciales como muestra de apoyo a las cinco personas que han declarado ante la juez.