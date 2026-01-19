El Defensor del Paciente cifra en 202.114 las personas que esperan una cirugía en Catalunya

Archivo - Cirujano en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Paciente ha alertado de que Catalunya es, junto a Andalucía, la comunidad autónoma con un mayor número de pacientes en impase de cirugía, con un total de 202.114, y una espera media que "ronda las 148 jornadas".

En un comunicado de este lunes, la entidad detalla que 1 de cada 3 pacientes lleva más de medio año esperando su intervención, y que los mayores retrasos residen en traumatología --prótesis de cadera y rodilla--, cirugía plástica y neurocirugía.

CIFRAS TOTALES

El Defensor ha recibido, a lo largo de 2025, un total de 2.059 denuncias en Catalunya --276 más que en 2024, lo que supone una subida de un 13%--, de entre las cuales 71 correspondientes a muertes.

Barcelona agrupa la mayoría de los casos (1.731), seguida de Tarragona (211), Girona (68) y Lleida (49), mientras los hospitales más denunciados son el Vall d'Hebron de Barcelona; Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat; Sant Joan de Déu en Esplugues de Llobregat; Germans Trias i Pujol de Badalona, y Parc Taulí en Sabadell, todos en la provincia de Barcelona.

Por especialidades y servicios, la lista de denuncias la encabezan las listas de espera, seguidas de urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología y obstetricia.

"SITUACIÓN LÍMITE"

Si bien las cifras se acercan a la media histórica para Catalunya, la asociación critica una "situación límite" a nivel sanitario y alerta textualmente de que la falta de personal sanitario, los colapsos de Urgencias y el exiguo gasto por habitante en sanidad están llevando la Conselleria de Salud hasta un punto de no retorno.

Además, asegura de que uno de los aspectos "que más están desvirtuando el CatSalut" es la falta de profesionales, y cifra en 500 los médicos de familia que hacen falta para dar cobertura en los centros de atención primaria (CAP) de toda Catalunya.