Delegados de CC.OO. se encierran en la sede de la ONCE en Girona contra un "despido injustificado"

Archivo - Logo de la ONCE - ONCE - Archivo

GIRONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Delegados sindicales de CC.OO. de Catalunya en la ONCE han iniciado este viernes un encierro en la sede de Girona para exigir la readmisión inmediata de un compañero tras lo que consideran un "despido injustificado", según ha informado la organización en un comunicado oficial.

El sindicato ha calificado la medida como una "grave vulneración de los derechos sindicales" y un ataque frontal a la libertad de expresión, denunciando además que el trabajador fue notificado de su cese sin recibir motivación alguna sobre las causas de dicha decisión.

La organización sospecha que el despido es una "represalia" derivada de dos denuncias previas ante la Inspección de Trabajo relacionadas con la gestión del horario laboral y la exigencia de que el personal adelante dinero para los sorteos extraordinarios.

FINALIZACIÓN DE CONTRATO

Por su parte, fuentes de la dirección de la ONCE en Girona han asegurado a Europa Press que no se trata de un despido sino de una finalización de contrato por motivos comerciales, subrayando su respeto absoluto hacia la actividad y libertad de los sindicatos.

La dirección ha confirmado también la celebración de una reunión este mediodía con representantes sindicales para abordar la situación, aunque de momento mantiene su postura de no contemplar la readmisión del trabajador afectado.