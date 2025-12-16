Delimitado el entorno de protección del yacimiento del Roc del Rumbau de Peramola (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

LLEIDA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado el procedimiento para delimitar el entorno de protección del Bien Cultural de Interés Nacional correspondiente al yacimiento del Roc del Rumbau, en el municipio de Peramola (Lleida), informa en el documento de acuerdos del Govern tras el Consell Executiu de este martes.

La Ley del Patrimonio Cultural Catalán establece que el arte rupestre es "inseparable" de su entorno paisajístico, por lo que los lugares que conservan pinturas rupestres deben quedar protegidos dentro del paisaje que los rodea; y en 1998 el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (Arampi) se incluyó en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según el Govern, la delimitación del entorno del Roc del Rumbau "contribuye a garantizar la conservación de los valores culturales y medioambientales que justifican esta distinción internacional".

El yacimiento del Roc del Rumbau está en el sector meridional del Alt Urgell, en el lado derecho del río Segre, y las pinturas rupestres se ubican en la base de la pared vertical.

Los motivos que se representan son característicos de la pintura esquemática, que tiene su origen en el Neolítico final y un periodo de "esplendor" entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.