La delincuencia en El Vendrell (Tarragona) desciende un 19,2% en 2025

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delincuencia en El Vendrell ha descendido un 19,2% en 2025, según los datos que se han presentado en la Junta Local de Seguridad de El Vendrell (Tarragona) de este martes, presidida por el alcalde Kenneth Martínez, y con la presencia del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Según los datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales han pasado de 3.462 en 2024 a 2.796 en 2025; además, Prieto ha explicado que, sobre todo, se han reducido los robos con violencia e intimidación, que descienden un 22,6%, y los delitos de tráfico de drogas, que bajan un 16,7%.

Para el delegado del Gobierno, esta situación es fruto del trabajo hecho por las diferentes autoridades: "El mensaje está claro: el trabajo policial en El Vendrell está dando resultados y la ciudadanía debe saberlo".