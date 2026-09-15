Los delitos en Catalunya bajan un 8,4% hasta agosto en 2026, hasta los 361.074

Archivo - Patrullaje de Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delitos en Catalunya han descendido un 8,4% en los ocho primeros meses del 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, con 361.074 delitos en total y una tasa de 44,32 delitos por cada 1.000 habitantes.

Así se desprende de los datos valorados en el X Comité de Seguridad y Justicia celebrado de este martes en el Palau de la Generalitat, y que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, informa la conselleria de Justicia en un comunicado.

También han participado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; el nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, y la nueva comisaria jefe del cuerpo, Sílvia Catà.

Hasta agosto, la caída de los delitos se ha registrado principalmente en el entorno físico, donde han disminuido un 12,3% respecto al año previo, hasta los 307.497 y hasta suponer el 37,75% del total, y los registrados en el entorno virtual han caído un 0,8% y suponen un 6,58%.

RESPUESTA JUDICIAL

Los datos también muestran una reducción del tiempo de respuesta en los juicios inmediatos por delitos leves en Barcelona, con un plazo de 10 días vista a cierre de agosto, frente a los 8,8 meses que había a finales de 2024.

Respecto a los juicios rápidos, los aseñalamientos de los juzgados penales se sitúan actualmente en 13,2 meses vista y los juzgados de refuerzo trabajan a cinco meses vista, detalla el departamento, que ha afirmado que el Govern de Catalunya "continúa desplegando medidas para descongestionar los órganos judiciales y mejorar los tiempos de respuesta".