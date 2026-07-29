Los delitos en Tarragona caen un 2,7% en un año

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado que los delitos se han reducido un 2,7% entre junio de 2025 y mayo de este año respecto al mismo periodo anterior: "Tarragona sigue avanzando en la buena dirección".

Lo ha dicho tras la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles, a la que ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, informa en un comunicado Delegación del Gobierno.

Durante dicho periodo las diferentes unidades de la Guardia Civil han investigado 76 delitos, han detenido e investigado a 59 personas y han prestado auxilio en 54 rescates.

También han efectuado 2.359 controles, 1.437 inspecciones y 600 actuaciones administrativas.

Viñuales también ha destacado que la seguridad es una responsabilidad compartida que solo se puede garantizar desde la "cooperación entre administraciones y cuerpos policiales", por lo que ha subrayado la colaboración constante entre todos.