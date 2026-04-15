La demarcación de Girona cerró 2025 con 88 startups, "la cifra más alta" según Acció

Jornada Acció ON 2026 en Girona - CONSELLERIA DE EMPRESA

GIRONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demarcación de Girona cerró 2025 con 88 startups, un 6% más que el año anterior y "la cifra más alta de la serie histórica", según datos de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat.

Estas compañías, que emplean a 627 personas, se dedican principalmente a los sectores de los servicios empresariales y el software (16%), la tecnología de la salud (15%) y la alimentación (11%), informa la Conselleria de Empresa en un comunicado este miércoles.

El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha hecho públicos estos datos en el marco de la segunda jornada del ciclo 'Acció ON 2026' celebrada en Girona.

Durante el acto, que este martes se celebró en Barcelona y durante los próximos días se celebrará en otras 9 ciudades catalanas, se han dado a conocer las nuevas ayudas y servicios de la agencia para impulsar el crecimiento empresarial este 2026.

Acció facilita el crecimiento de las empresas catalanas mediante el impulso de la innovación, la expansión internacional y la estrategia empresarial, además de captar la inversión extranjera en Catalunya y ofrecer acompañamiento para realizar proyectos de I+D, de innovación verde y tecnológica.