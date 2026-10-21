Denunciado un conductor por presuntamente transportar comida sin puertas en Llers (Girona)

Remolque del camión sin puertas - MOSSOS

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un transportista de 54 años por presuntamente circular con un camión sin puertas en el que transportaba comida ultracongelada en Llers (Girona), informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron el 18 de octubre en el punto kilométrico 760 de la N-II, cuando una patrulla de tráfico detectó un camión con un remolque que no tenía puertas posteriores y con la carga a la vista.

La carga debía estar a -22º C y estaba a -8, por lo que fue denunciado por esto y por no respetar el descanso semanal correspondiente.