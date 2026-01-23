Denunciado en Sabadell (Barcelona) por tener gallos para peleas con amputaciones y en mal estado

Estancia en mal estado donde ese encontraban los gallos - MOSSOS

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra denunciaron a un hombre el pasado 15 de enero en Sabadell (Barcelona) por tener 23 gallos para peleas, algunos de ellos con amputaciones de cresta y barba, modificaciones de espuelas y depilación de patas, y en general en condiciones "deficientes" de bienestar animal, informan en un comunicado este viernes.

Por otro lado, con motivo de la gripe aviar, el Departamento de Agricultura de la Generalitat estipula que deben estar confinadas para no entrar en contacto con fauna salvaje, unos hechos que en este caso no eran así porque las aves estaban en contacto con pájaros, palomas y tórtolas.

Además, el responsable tampoco tenía el código REGA para la cría de animales de granja, por lo que fue denunciado y los animales fueron entregados a la conselleria de Agricultura para que se hicieran cargo.