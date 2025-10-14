Denunciado por tener en mal estado 79 aves exóticas en el parque agrario de Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre por tener en mal estado 79 especies de aves exóticas en el parque agrario de Viladecans (Barcelona), donde hace dos años los agentes decomisaron 800 pájaros fringílidos en la misma finca, informan en un comunicado este martes.

El objetivo de la inspección era comprobar las condiciones de los pájaros y la adecuación de la Ley de protección de derechos y bienestar animal, y tras constatar que estaban en mal estado, decomisaron 41 periquitos, 2 agapornis y 2 carolinas, además de denunciar al responsable por la crianza de especies sin autorización correspondiente.

Los mossos de la Unitat de Medi Ambient trasladaron las aves a un centro de recuperación para garantizar su bienestar y poderles realizar una valoración veterinaria.