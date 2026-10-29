Las depuradoras de Selva del Camp y Cambrils (Tarragona) regeneran 295.600 metros cúbicos en 3 años

Sala del tratamiento terciario de la depuradora de la Selva del Camp (Tarragona) - COMAIGUA

TARRAGONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las depuradoras de Selva del Camp y Cambrils (Tarragona) han tratado un total de 12,3 millones de metros cúbicos de agua en los últimos 3 años, de los cuales se han regenerado 295.600 metros cúbicos, informa Comaigua en un comunicado este jueves.

La sociedad ha detallado que la depuradora de Selva del Camp, en la que se regenera agua para usos agrícolas, se han obtenido 165.600 metros cúbicos regenerados a partir de los 880.000 metros cúbicos de agua residual depurados durante el periodo.

En la de Cambrils, el agua depurada recibe un tratamiento adicional y se acaba por infiltrar en el acuífero del Baix Camp, se han tratado más de 11,8 millones de metros cúbicos en 3 años, de los cuales 130.000 metros cúbicos se han destinado al proyecto de recarga del acuífero.