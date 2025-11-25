Derechos Sociales abre la preinscripción para 48.813 plazas del programa 'Vacaciones en familia'

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión ha abierto la preinscripción a la primera convocatoria de las 48.813 plazas del programa social 'Vacaciones en familia', que ofrece estancias en 28 albergues de la Generalitat en fines de semana, puentes y periodos de vacaciones.

Habrá 2 convocatorias de preinscripción y sorteo --la primera para estancias entre enero y junio y la segunda entre julio y diciembre--, con un total de 48.813 plazas repartidas en 853 turnos, a los que podrán acceder hasta 9.813 familias, informa la Conselleria en un comunicado de este martes.

El programa, en el que pueden participar todas las familias catalanas con hijos menores de edad, está impulsado por la Agència Catalana de la Joventut y la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat) con el objetivo de potenciar el ocio familiar entendido "como una práctica educativa", así como de favorecer la convivencia de los miembros de la unidad familiar y con el resto de familias participantes.

Hasta el 9 de diciembre a las 12 del mediodía, las familias interesadas pueden inscribirse; el sorteo público se celebrará al día siguiente, y dos días después se hará público el resultado, asignándose las plazas a partir del día 15.

El precio del programa varía en función de si el turno deseado corresponde a la temporada alta, media o baja, y ofrece descuentos para menores de 3, 6 y 13 años, así como para familias numerosas y monoparentales.