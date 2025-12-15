Desactivada la alerta por las lluvias intensas de este lunes en Catalunya

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado la alerta del Inuncat por las lluvias registradas este lunes en varios puntos de Catalunya, especialmente en las comarcas de Priorat, Ribera d'Ebre y Baix Camp (Tarragona), aunque sin incidencias destacables, informa en un comunicado.

Sin embargo, se mantiene la prealerta ante la previsión de lluvias intensas en el litoral y prelitoral hasta este martes por la noche.

Durante el día, Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles de las comarcas del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre (Tarragona) por la peligrosidad de las precipitaciones y con límites a la movilidad no imprescindible, aunque ha enviado otro hacia las 18.50 horas al finalizar el peligro por estos episodios, volviendo así a la libertad de desplazamientos.