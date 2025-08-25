Desactivada la alerta del plan Inuncat sin "incidencias destacables"

Archivo - Varias personas con paraguas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este domingo por la noche el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) sin "incidencias destacables", según ha informado este lunes en un comunicado.

Las precipitaciones más intensas se registraron en las comarcas del Ripollès, la Garrotxa (Girona) y el Solsonès (Lleida) y el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado que superaron los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en Lladurs (Lleida).

Ni los Bombers de la Generalitat ni el teléfono de emergencias 112 recibieron ninguna incidencia destacable relacionada con el episodio de lluvias.