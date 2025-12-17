Desactivado el Inuncat tras el episodio de fuertes lluvias en Tarragona y Barcelona este martes

Archivo - Un repartidor en moto durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha dado por finalizado el episodio de lluvias intensas que se ha producido entre el lunes y este miércoles en dos tandas, primero en el Camp de Tarragona y posteriormente en el Área Metropolitana de Barcelona, por lo que se ha desactivado el plan Inuncat, informa en un comunicado.

Ante la mejora de las previsiones meteorológicas, Protecció Civil desactiva la alerta a pesar de que sigue lloviendo en la zona de Terres de L'Ebre (Tarragona), aunque con una intensidad moderada y con la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de que este miércoles por la tarde ya no haya lluvias intensas en ningún punto del territorio catalán.

En total, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.099 llamadas relacionadas con 727 incidentes, ninguno de ellos grave, y la gran mayoría ha sido por inundaciones en bajos, así como por el riesgo estructural de edificios e incidencias por inundaciones en carreteras.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido entre las 9 horas de este martes y las 7 de este miércoles 314 avisos relacionados con las lluvias.

De hecho, la mayoría se concentró en Badalona (Barcelona), donde se recibieron 160 avisos por calles y bajos inundados, así como el colapso del servicio de Metro y algunas carreteras del municipio.