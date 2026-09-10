Desactivado el Inuncat tras las lluvias intensas de este miércoles en diversos puntos de Catalunya

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves por la mañana la alerta del Inuncat tras el episodio de lluvias intensas que se produjo este miércoles en puntos del litoral, prelitoral, la Catalunya Central y el noreste de Catalunya, informa en un comunicado.

Los registros más destacados de precipitación han sido los 33,4 l/m2 en La Quart (Barcelona), los 28,8 l/m2 en Olot (Girona), los 27,9 l/m2 en la capital catalana y los 23,5 l/ en Castellbisbal (Barcelona).

El balance definitivo ha dejado 441 llamadas al teléfono de emergencias 112 por 362 incidentes, si bien la demarcación de Barcelona ha concentrado el 76% del total (336 llamadas).

Los Bombers de la Generalitat atendieron a unos 90 avisos y en la mayoría de casos se trató de inundaciones de bajos y aparcamientos, caída de ramas o árboles en la vía pública y acumulación de agua en calles, sin producirse daños personales.

Durante el episodio de lluvias se enviaron 3 mensajes Es-Alert para informar de las medidas extraordinarias en 5 comarcas afectadas, así como para ampliar el periodo de máximo riesgo y para informar del fin de las medidas.