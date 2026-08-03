Desactivado el nivel 4 por peligro extremo de riesgo forestal en toda Catalunya este lunes

Pla Alfa de este lunes 3 de agosto, publicado en 'X' por los Agents Rurals de Catalunya. - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals de la Generalitat han desactivado el nivel 4 de riesgo de incendio forestal en toda Catalunya para este lunes, según han informado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En consecuencia, se ha vuelto a permitir el acceso a los espacios naturales que permanecían cerrados, como la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares y la Ribera Salada (Lleida).

Aun así, se mantiene el nivel 3 por peligro muy alto en 71 municipios, la mayoría de ellos pertenecientes a las comarcas de la Noguera, Pallars Jussà o Solsonès, en la provincia de Lleida.