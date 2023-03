Los desahucios de familias con hijos en Barcelona crecen un 29%, según Save the Children

El 19% de las familias catalanas con hijos deben destinar más del 40% de sus ingresos a vivienda



BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los desahucios de familias con hijos se han incrementado un 29,5% en la ciudad de Barcelona desde la pandemia, según ha advertido Save the Children en el informe 'Aquí no hay quien viva: un análisis de las familias para pagar la vivienda en España'.

La organización ha señalado que pese a que la pandemia conllevó medidas positivas en el llamado 'escudo social', centradas en moratorias al pago de alquileres e hipotecas y la garantía de los suministros, el actual contexto del mercado de la vivienda "ha vuelto a poner a muchas familias en situación de riesgo", ha informado la entidad este martes en un comunicado.

El 19% de las familias catalanas con niños deben destinar más del 40% de sus ingresos para pagar la vivienda, lo que supone "disponer de menos presupuesto para otras necesidades básicas de crianza" como la alimentación, la educación, el ocio y la conciliación.

El aumento de los precios de las viviendas, especialmente de alquiler, no han ido acompañados de un incremento de los ingresos de las familias, y Save the Children ha considerado la situación "especialmente preocupante" en Barcelona y Girona, donde los precios de alquiler en 2022 han aumentado un 12%.

Save the Children ha señalado que el 10% de los hogares en Catalunya son "insalubres", no cuentan con unas condiciones higiénicas y sanitarias básicas, un 17,2% de los niños viven en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada, y un 11,8% de la población (915.000 personas) sufre inseguridad residencial, incapacidad de pagar la hipoteca o alquiler.

Ante esta situación, Save the Children recomienda aumentar el gasto público catalán para ampliar el parque público de vivienda y acercarse al 9,3% de la media europea, detener los desahucios de familias con hijos menores a cargo y modificar la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para incorporar un complemento por motivo de vivienda enfocado a las familias beneficiarias con hijos a cargo.

SITUACIÓN ESTATAL

España es el tercer país europeo con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 6,5%, el doble de la media europea, que se sitúa en un 3,2%, y sólo por detrás de Grecia e Irlanda, según el estudio.

El informe precisa que a nivel estatal el 8,4% de las familias con niños tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, también el doble de la media de la UE, 4,3%.

En este sentido, el documento señala al actual contexto de alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, lo que provoca dificultades que afectan a 4 de cada 10 hogares con hijos a cargo que viven de alquiler.

El estudio ahonda en las condiciones de las viviendas y avisa de más de 2 de cada 10 niños viven en casas insalubres, lo que repercute en su salud física y mental, y afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad.