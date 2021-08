Desalojadas 4.100 personas en Barcelona en la primera noche sin toque de queda

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han desalojado a 4.100 personas durante la noche de este jueves y la madrugada de este viernes, las primeras sin toque de queda tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de no avalar la prórroga de esta medida en la ciudad.

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, de las 4.100 personas desalojadas, unas 2.000 lo han sido de las plazas de Gràcia, coincidiendo con la fiesta mayor del barrio.

Han sido desalojadas porque no estaban manteniendo la distancia de seguridad por el Covid-19, porque no llevaban la mascarilla o porque no "respetaban el descanso de los vecinos".