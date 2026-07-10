Los desalojados en el Putxet de Barcelona no podrán volver "al menos" hasta el próximo viernes

Archivo - Fachada afectada por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona este miércoles en Barcelona, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha anunciado este viernes que los vecinos del barrio del Putxet de Barcelona desalojados por el socavón en las obras de la L9 no podrán volver a sus domicilios "al menos" hasta el próximo viernes.

En declaraciones a los medios junto al teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado que el motivo responde a unas comprobaciones del terreno debajo de los edificios recomendadas por el comité de expertos que se reunió este jueves por la tarde, de la que ya se ha mandado a un equipo a hacer las monitorizaciones.

Ha expresado que la evolución de la incidencia ha sido "muy positiva" y que los movimientos se están reduciendo dentro de los márgenes previstos.

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