Los desalojados por el socavón en el Putxet de Barcelona no volverán al menos hasta el sábado

Un policía ante la pizzería Verona en el barrio del Putxet de Barcelona, lugar en el que se encuentra el socavón que ha provocado el desalojo de 8 fincas.- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Territori comprobará durante 3 días que no hay movimientos de tierra

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El director general de Infraestructuras de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha afirmado que los vecinos de las 93 viviendas desalojadas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no podrán volver a sus casas al menos hasta el sábado.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles junto a la directora de proyectos de Infraestructuras de la Conselleria de Territorio, Begoña Castiblanque; el jefe de guardia de los Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, y la directora del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), Maribel del Moral.

Ramírez ha explicado que los locales y comercios afectados tampoco podrán retomar la actividad al menos hasta el sábado y que durante estos 3 días se realizarán las comprobaciones necesarias para "garantizar que el terreno no tiene ningún movimiento".

"A las 23.30 horas del martes se hizo la retirada y limpieza por parte de Bombers del material para rellenar con hormigón el socavón y se comenzó la monitorización de los edificios, que es constante, pero debido a los cambios térmicos tenemos que comparar los movimientos día a día", ha expuesto.

Preguntada por las grietas que vecinos han detectado en algunas fincas, Castiblanque ha explicado que hay un protocolo para todas las peticiones que reciben para detectar si tienen relación con las obras de la L9 del Metro y que harán una "supervisión continua".

ATENCIÓN A PERSONAS

Pradas ha detallado que acompañan a los vecinos que necesitan recoger pertenencias para pasar los estos 3 días fuera de casa y que están haciendo un estudio "exhaustivo" con técnicos de las grietas para contrastarlas con estudios previos.

Del Moral ha afirmado que una persona y su animal de compañía han pedido dormir en las dependencias del Cuesb y que seguirán ofreciendo su servicio cada día.

"Es previsible que puedan venir más personas estos días y por supuesto que se les ofrecerá la opción de alojarse en el Cuesb. También están mirando sus seguros o si tienen red familiar o social para encontrar alternativas", ha apuntado.