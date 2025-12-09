Desarrollan una "tirita inteligente" para curar heridas sin dejar cicatriz y revertir la fibrosis

Esquema del funcionamiento de los bioadhesivos. - IQS

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo liderado por el Institut Químic de Sarrià (IQS) de Barcelona ha desarrollado un bioadhesivo --una "tirita inteligente"-- capaz de curar heridas relacionadas con la fibrosis dérmica sin dejar cicatrices y modulando el reloj epigenético de los fibroblastos.

La fibrosis patológica consiste en un desarrollo "anormal y excesivo" de tejido fibroso o cicatriz en cualquier órgano del cuerpo, resultante de una lesión crónica, inflamación o enfermedad, explica el IQS en un comunicado de este martes.

Actualmente, no existe ningún tratamiento eficaz para esta dolencia, debido en parte a la falta de modelos experimentales que reproduzcan el entorno mecánico y bioquímico de las cicatrices.

MATERIALES TRANSPIRABLES Y BIOCOMPATIBLES

El trabajo, enmarcado en el proyecto Rejuven8 liderado por la investigadora de IQS Núria Oliva, explora el uso de materiales blandos, transpirables y biocompatibles que, sin necesidad de añadir fármacos, se "comunican" con las células a través de su elasticidad y composición.

El objetivo es "convencer" a los fibroblastos para que trabajen como lo harían en una piel joven y sana, revirtiendo la fibrosis dérmica y evitando que construyan una cicatriz rígida.

Así, los bioadhesivos desarrollados en el marco de Rejuven8 funcionan, en la práctica, como una "tirita inteligente" que mantiene la herida unida y proporciona pistas físicas y químicas a las células para que cicatricen de forma ordenada.

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Para validar la capacidad de los bioadhesivos de modular el envejecimiento celular, el grupo investigador usará modelos propios de dermis sana y fibrótica.

Tras aplicar el apósito, se medirá la disminución de las señales de envejecimiento celular y la activación de generes relacionados con una regeneración óptima, así como se evaluarán cambios visibles como la cantidad y organización de la malla celular.

De acuerdo con los resultados que se obtengan, y una vez demostrado que los biomateriales pueden guiar a las células hacia una curación "más limpia y flexible", la tecnología podría aplicarse en heridas quirúrgicas, quemaduras e incluso usarse para la investigación contra el Alzheimer.