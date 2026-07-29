Desconfinan las urbanizaciones cercanas al incendio de Masllorenç (Tarragona), ya estabilizado

Incendio en Masllorenç (Tarragona) iniciado este miércoles - BOMBERS

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert este miércoles a las 17.35 horas para levantar el confinamiento de los núcleos y urbanizaciones cercanos al incendio de Masllorenç (Tarragona), que los Bombers ya han dado por estabilizado.

Así, ya pueden salir de casa los vecinos de las urbanizaciones de Masllorenç, Masarbones, la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina y el Coll de la Rubiola, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego ha empezado sobre las 12 y ha afectado a unas 11,5 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals.