El desfile 080 Barcelona Fashion reunirá a 24 diseñadores del 14 al 17 de octubre

Archivo - El Reciente Modernista de Sant Pau en Barcelona - ROBERT RAMOS / FUNDACIÓ SANT PAU - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del desfile 080 Barcelona Fashion prevé reunir a 24 diseñadores y marcas que presentarán sus nuevas colecciones del 14 al 17 de octubre en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona.

A esta programación se añadirá la cuarta edición de '080 Reborn', la iniciativa que impulsa la moda circular y sostenible a través de la reutilización y reciclaje de piezas de segunda mano, según ha informado este miércoles la Generalitat en comunicado.

En conjunto, el evento contará con 25 desfiles, y cada día habrá entre 6 y 7 desfiles como marcas como Custo, Dominnico, Lola Casademunt by Maite o Simorra, entre otras.