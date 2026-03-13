La desinversión en vivienda en Catalunya alcanza máximos, según notarios y economistas

El decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, durante la presentación del informe. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Mar.

Las empresas vendieron en Catalunya casi el doble de viviendas de las que compraron en 2025 hasta alcanzar su "máximo ritmo de desinversión" de los últimos 20 años, lo que confirma una tendencia del sector en el mercado de la vivienda.

Así se lo ha explicado el director del Centre Tecnològic del Notariat, Albert Martínez Lacambra, este viernes en Barcelona, en la presentación del informe 'Radiografia del mercat de l'habitatge a Catalunya 2007-2025', que ha contado con la presencia del decano del Col·legi d'Economistes (CEC), Carles Puig de Travy; el decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, y el miembro de la junta de Govern y exdecano del CEC, Valentí Pich Rosell.

Según los datos del CEC y el Col·legi Notarial, en Catalunya los fondos de inversión vendieron 25.969 viviendas en 2025, frente a las 13.959 viviendas que compraron, y que suponen un 12,3% del total de las compras de vivienda cerradas en el territorio.

La diferencia entra la compra y venta de vivienda en Catalunya por parte de los fondos de inversión ha aumentado progresivamente desde 2007, con excepción de los años de la pandemia: con 2.715 viviendas vendidas más que compradas en 2010, 5.725 en 2015 y 11.008 viviendas más vendidas en 2024, y hasta las más de 12.000 el año anterior.

"Esto es un problema si queremos tener un parque estable de alquiler, porque quiere decir que están dejando de alquilar y están poniéndolos en el mercado de la compra-venta, y así no conseguimos nunca tener un parque estable", ha defendido Lacambra.

RETO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante la presentación del informe, Puig de Travy se ha referido a la vivienda como "uno de los retos mas importantes que tiene nuestro país", y ha defendido que se encuentra actualmente en una situación crítica por la concentración urbana, la presión demográfica y la subida de demanda.

Marín, por su parte, ha puesto el foco en Barcelona, que representa un 2% de la superficie de Catalunya, pero acoge a la mitad de la población, lo que genera una situación de demanda inconmensurable y oferta muy reducida, mientras que Valentí ha subrayado para hacer políticas públicas de vivienda "se necesita capacidad de gestión y una evaluación constante" basada en datos.

TENDENCIA UNIFORME

La misma tendencia de desinversión se puede observar a nivel estatal, donde las personas jurídicas vendieron 45.108 viviendas más de las que adquirieron, mientras que en la ciudad de Barcelona la diferencia se sitúa en 1.705 operaciones de venta más que de compra.

Respecto al peso sobre el total de las compras, los datos del informe apuntan a que las empresas representaron el 10,7% del total de las compras de vivienda en España, un porcentaje que se eleva hasta ese 12,3% en Catalunya y un 13,8% en la capital catalana.

PRECIO

Asimismo, el precio medio por una vivienda plurifamiliar en Catalunya se situó a cierre de 2025 en 2.628 euros el metro cuadrado, un 70% más que en 2013, mientras que la renta media ha aumentado alrededor de un 45% durante el periodo, lo que genera una sensación de que el precio de la vivienda es "insoportable", ha afirmado Lacambra.

En Barcelona ciudad, por su parte, el precio medio ha alcanzado los 4.587 euros el metro cuadrado, el nivel más alto desde 2007, mientras que en la provincia, la cifra alcanza los 3.017 euros el metro cuadrado, según el mismo informe.

MÁS COMPRAS DE PARTICULARES

Los datos del CEC y el Col·legi Notarial también subrayan que del total de las viviendas vendidas por fondos de inversión, casi un 12% fueron adquiridas por personas, lo que refleja un "traslado progresivo de viviendas hacia compradores particulares".

También respecto a las compras, Lacambra ha explicado que los jóvenes de entre 18 y 30 años representan un 12,84% del total de los compradores, muy por debajo del 24,75% que eran un 2007, mientras que en el conjunto del país la cifra ha pasado de un 22,5% en 2007 al 9,63% actual.

Respecto a las compras de viviendas, en Catalunya las efectuadas por extranjeros representaron un 20,8% del total, frente al 6,64% de 2007, de los cuáles un 16,8% fueron adquiridos por extranjeros residentes en Catalunya y otro 4% por no residentes.

DÉFICIT DE CONSTRUCCIÓN

Otro de los puntos destacados durante la presentación es el déficit en el ritmo de construcción de viviendas, con alrededor de 14.028 viviendas construidas en Catalunya en 2025, frente a la creación de unos 27.600 nuevos hogares en el mismo año.

Según los cálculos del CEC y el Col·legi Notarial, de mantenerse el mismo ritmo de construcción y creación de hogares, para 2030 habrá un déficit de 122.000 habitantes en Catalunya: "Deberíamos estar en un ritmo de construcción de 30.000 o 34.000 viviendas al año, y estamos en 14.000. Es una olla a presión", ha subrayado Lacambra.

BURBUJA INMOBILIARIA

Lacambra ha defendido que la situación actual no es de burbuja inmobiliaria, tal y como sucedió en los años 90 y principios de los 2000, cuando el "precio duplicó el PIB a precio de mercado", junto a un nivel de endeudamiento menor que entonces, pero sí que ha defendido que existe un problema de oferta grave.

Ante esta situación, el director ha subrayado la necesidad de que la respuesta pase por el buen funcionamiento del transporte público y la reducción de la burocracia para conseguir edificar suelos y emitir licencias de obras.

"Nos tenemos que mentalizar que para hacer política de vivienda sí o sí debe funcionar el transporte público", ha defendido Lacambra, que ha cifrado en hasta un 50% la reducción del precio de la vivienda que puede generar la posibilidad de vivir en ciudades como Mataró o Sabadell (Barcelona).