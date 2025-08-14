Desmanteladas más de 2.000 plantas de marihuana en 2 plantaciones de Golmés y Bellpuig (Lleida) - MOSSOS D'ESQUADRA

También detienen a un hombre por cultivar 265 plantas de marihuana en un piso ocupado de Lloret (Girona)

LLEIDA, 14 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado este miércoles más de 2.000 plantas de marihuana en 2 plantaciones de Golmés y Bellpuig (Lleida) presuntamente del mismo grupo criminal, y han detenido a dos personas --una en cada plantación--, que hacían funciones de vigilantes y jardineros.

A inicios de verano, una patrulla realizaba patrullaje preventivo en un polígono sin aparente actividad de Golmés (Lleida), detectó un vehículo sospechoso y, tras investigar los movimientos de la persona, sospecharon que acababan de descubrir una posible plantación indoor de marihuana, han informado en un comunicado este miércoles.

Tras seguir y detener al conductor, descubrieron que éste tenía antecedentes por hechos similares y que en el vehículo transportaba herramientas relacionadas con el cultivo --además de desprender un fuerte olor a marihuana--.

La investigación llevo al cuerpo a descubrir que el inquilino de la nave era una persona también con antecedentes de delitos contra la salud pública y que también tenía alquilada una nave industrial en Bellpuig (Lleida), constatando que ambas carecían de actividad empresarial y que por la noche se escuchaba la actividad de máquinas de aire acondicionado.

Además, las empresas suministradoras de electricidad confirmaron un alto consumo y la existencia de conexiones fraudulentas muy elaboradas y realizadas por alguien con habilidades técnicas.

1.081 Y 925 PLANTAS RESPECTIVAMENTE

En la nave de Golmés los agentes desmantelaron 1.081 plantas de marihuana cargadas de cogollos estaban ya a punto de recolección, mientras que en Bellpuig eran 925 plantas que se encontraban en la fase inicial de floración.

En el lugar de los hechos localizaron un sistema de vigilancia con cámaras y routers por un control remoto de las naves por parte de los principales responsables; la investigación sigue abierta en relación con el inquilino y otras personas y los dos detenidos han pasado a disposición judicial este jueves.

OTRA PLANTACIÓN EN LLORET DE MAR (GIRONA)

En otra investigación, la policía catalana ha detenido este miércoles a un hombre por presuntamente cultivar 265 plantas de marihuana en una vivienda ocupada de Lloret de Mar (Girona).

Además de intervenir las 265 plantas de marihuana, se localizó 24,9 kilogramos de cogollos de marihuana --con un valor total de los elementos incautados de 45.000 euros-- y se cifró en más de 31.000 euros el fraude a la compañía eléctrica.