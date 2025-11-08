Desmantelado un cultivo 'indoor' de marihuana en Maçanet de la Selva (Girona) con 242 plantas

Plantación de marihuana en Maçanet de la Selva - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una vivienda dedicada al cultivo 'indoor' de marihuana en Maçanet de la Selva (Girona), con un total de 242 plantas --110 kilos--, y ha detenido a una mujer como presunta responsable de la plantación y autora de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

En el interior de la vivienda también encontraron diversos aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento, tales como ventiladores, extractores, luces y filtros, informa la Policía Nacional en un comunicado este sábado.

La vivienda, de tipo unifamiliar, se utilizaba íntegramente para la plantación de marihuana y estaba enganchada ilegalmente a la corriente eléctrica a través de la manipulación de su contador eléctrico.

Tras la valoración de la compañía suministradora de electricidad, el valor de la defraudación del fluido eléctrico asciende a 10.346,70 euros.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales, que tras la instrucción del atestado correspondiente, fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial.