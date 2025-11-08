Desmantelado un cultivo 'indoor' de marihuana en Maçanet de la Selva (Girona) con 242 plantas

Plantación de marihuana en Maçanet de la Selva
Plantación de marihuana en Maçanet de la Selva - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 15:21

GIRONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una vivienda dedicada al cultivo 'indoor' de marihuana en Maçanet de la Selva (Girona), con un total de 242 plantas --110 kilos--, y ha detenido a una mujer como presunta responsable de la plantación y autora de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

En el interior de la vivienda también encontraron diversos aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento, tales como ventiladores, extractores, luces y filtros, informa la Policía Nacional en un comunicado este sábado.

La vivienda, de tipo unifamiliar, se utilizaba íntegramente para la plantación de marihuana y estaba enganchada ilegalmente a la corriente eléctrica a través de la manipulación de su contador eléctrico.

Tras la valoración de la compañía suministradora de electricidad, el valor de la defraudación del fluido eléctrico asciende a 10.346,70 euros.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales, que tras la instrucción del atestado correspondiente, fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

